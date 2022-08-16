Якутск, , 07:09 — REGNUM В Якутии передадут в суд уголовное дело о гибели пассажира плавсредства из-за переохлаждения. В смерти человека обвиняют 40-летнего якутянина, владельца маломерного судна «Крым», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Лодка на берегу Куршского залива Дарья Драй © ИА REGNUM

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Дело возбуждено по статье 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

Капитан допустил столкновение плавсредства со столбом, когда судно двигалось по затопленной части сенокосного угодья на реке Амге в мае 2022 года. Транспорт опрокинулся, люди оказались в воде. Один из пассажиров судна после аварии скончался от переохлаждения на берегу реки.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне в Якутии возбудили уголовное дело по факту нарушения правил эксплуатации водного транспорта. Отступление от них повлекло смерть человека. Владелец моторной лодки управлял ею так, что из неё выпал пассажир. Мужчина утонул.