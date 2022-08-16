Чэнду, Китай, , 07:04 — REGNUM После нескольких дней необычно высоких температур люди в разных частях китайской провинции Сычуань жалуются, что не могут обойтись без кондиционеров, что привело к ограничению подачи электроэнергии на промышленные цели, сообщает 15 августа агентство Синьхуа.

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Чтобы удовлетворить растущий общественный спрос на электроэнергию в условиях палящей летней жары, Департамент экономики и информации провинции Сычуань и компания State Grid Sichuan Electric Power совместно выпустили 15 августа экстренное уведомление об ограничении потребления электроэнергии предприятиями.

В уведомлении говорится, что все промышленные потребители электроэнергии в 19 городах и округах провинции, за исключением города Паньчжихуа и Ляншань-Ийского автономного округа, прекратят производство и уйдут в высокотемпературные каникулы на шесть дней, с 15 по 20 августа, чтобы обеспечить людей электроэнергией.