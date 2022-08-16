Пекин, , 07:00 — REGNUM Заместитель президента компании China National Biotec Group, дочерней компании China National Pharmaceutical Group Чжу Цзинцзинь, заявил на пресс-конференции в Пекине, что все три препарата компании с нейтрализующими вирус антителами для лечения COVID-19 прошли клинические испытания и демонстрируют устойчивый прогресс, сообщает 15 августа газета China Daily.

Вакцина от коронавируса Sinopharm Facebook.com/orbanviktor

По его словам, компания также рассчитывает завершить клинические испытания вакцин против «Омикрон»-штамма к сентябрю и будет внимательно отслеживать мутации новых вариантов для разработки новых вакцин. Sinopharm — единственное предприятие в мире, которое самостоятельно разработало четыре вакцины против COVID-19 с помощью трех технических платформ: две инактивированные вакцины, одну генетическую рекомбинантную вакцину и одну мРНК-вакцину.

На сегодняшний день вакцины против COVID-19, произведенные Sinopharm, были одобрены для использования или выхода на рынок более чем в 119 странах, регионах и международных организациях. К концу 2021 года компания поставила 3,5 млрд доз вакцин против COVID-19 путем производства как внутри страны, так и за рубежом.