Томск, 16 августа, 2022, 06:59 — ИА Регнум. В Томске 38-летний рабочий упал в шахту лифта строящегося дома с 22-го этажа. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе облздрава со ссылкой на данные территориального центра медицины катастроф.

Monoklon В шахте лифта

Мужчина был доставлен в больницу скорой медицинской помощи и госпитализирован в реанимацию.

«Его состояние врачи оценивают как крайне тяжелое нестабильное состояние», — добавили в ведомстве.