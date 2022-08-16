В Томске мужчина упал в шахту лифта с 22-го этажа
Томск, 16 августа, 2022, 06:59 — ИА Регнум. В Томске 38-летний рабочий упал в шахту лифта строящегося дома с 22-го этажа. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе облздрава со ссылкой на данные территориального центра медицины катастроф.
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В шахте лифта
Мужчина был доставлен в больницу скорой медицинской помощи и госпитализирован в реанимацию.
«Его состояние врачи оценивают как крайне тяжелое нестабильное состояние», — добавили в ведомстве.