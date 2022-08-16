Пекин, 16 августа, 2022, 06:57 — ИА Регнум. Большая часть засоленных щелочных почв в мире расположена в засушливых и полузасушливых регионах с низким количеством осадков и высоким уровнем испарения, что способствует образованию засоленных земель, заявил декан Колледжа земельных наук и технологий Китайского сельскохозяйственного университета в Пекине Ли Баого, передает 16 августа газета China Daily.

Почва

Китай занимает третье место в мире по площади солонцевато-щелочных почв, в основном в северо-восточных, северо-западных, северных и прибрежных районах, сказал Ли. Однако местные условия, такие как география и климат, определяют степень и типы засоленно-щелочных земель в разных регионах, что увеличивает трудности управления земельными ресурсами. К числу наиболее плодородных черноземов на северо-востоке Китая относятся 5 млн га солонцевато-щелочных земель на равнинах Суннэнь и Западный Ляохэ, включая бесплодные земли, пастбища, пахотные земли и водно-болотные угодья.

В отличие от таких земель в других местах, содовые солонцевато-щелочные почвы на равнине Суннэнь страдают от высокого содержания солей, низменного рельефа и сухого климата, что создает проблемы для управления ими. Более того, по словам Ли, неравномерная степень засоления на большой территории усугубляет проблему и препятствует сельскохозяйственному производству.

Однако после завершения строительства ирригационных и дренажных проектов появится большой потенциал для использования и развития относительно богатых водных ресурсов региона. Северо-западный Китай имеет самое широкое в стране пространство солонцевато-щелочных земель, охватывающих части автономного района Внутренняя Монголия, Синьцзян-Уйгурского автономного района, Нинся-Хуэйского автономного района и провинции Ганьсу.

При скудном количестве осадков в Синьцзяне применялось крупномасштабное орошение, позволяющее воде быстро просачиваться через почву и вымывать соли. Этот метод был очень успешным, но он стоил больших денег и постепенно истощал местные водные ресурсы.

В последние годы мероприятия по управлению почвами были сосредоточены на выращивании устойчивых к засолению и щелочам культур. В 2015 году в горроде Дуньине, провинции Шаньдун, была создана Демонстрационная зона сельскохозяйственной высокотехнологичной промышленности в дельте реки Хуанхэ с целью выращивания сортов сельскохозяйственных культур, подходящих для засоленно-щелочных почв.

В этом районе собрано более 15 000 единиц генетического материала, относящегося к зерновым, кормовым культурам, лекарственным растениям, фруктам и овощам. Согласно документам, опубликованным администрацией района, были посеяны киноа, соевые бобы и несколько видов овса, урожайность которых достигла рекордно высокого уровня.

Тем временем в округе Аксу в Синьцзяне и городе Байчэн провинции Цзилинь были посажены устойчивые к засолению сорта рапса, что способствует выращиванию кормовых культур и производству рапсового масла. Ученые провели много исследований соле-щелочеустойчивых сортов риса. По данным Министерства сельского хозяйства и по делам сельских районов, в провинциях Цзянсу, Гуандун, Шаньдун и Ляонин были начаты оценки более 80 таких сортов.

Кроме того, подсолнечник, рапс и сладкий картофель, которые обладают высокой устойчивостью к соли и щелочам, способны переносить засоленно-щелочные почвы в прибрежных районах и на северо-западе Китая. На этих типах почв также можно выращивать арахис, яблоки, виноград и другие культуры. По сообщению министерства, в июне сельскохозяйственные власти впервые одобрили четыре сорта пшеницы, которые могут переносить соль и щелочи.