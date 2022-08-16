Маджуро, , 06:53 — REGNUM На Маршалловых Островах зафиксировали резкий рост числа заболевших коронавирусной инфекцией, передает радиостанция ABC.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

По ее данным, более 10% жителей столицы этого государства оказались зараженными коронавирусом SARS-CoV-2. В частности, в период с 8 по 16 августа на Маршалловых Островах, где давно не выявляли новых случаев заражения коронавирусом, выявили более 3 тыс. пациентов. При этом 2,8 тыс. из них находятся в столице страны Маджуро, общее число жителей которой составляет 22,5 тыс. человек.

Минздрав государства отмечает, что власти уже начали подготовку к развертыванию дополнительных коек в больницах. По данным главы ведомства Джека Ниденталя, страну может ожидать резкое распространение инфекции по всей территории.

В связи со вспышкой COVID-19 президент Маршалловых Островов Дэвид Кабуа объявил режим чрезвычайного положения в сфере здравоохранения. Предполагается, что власти смогут принять экстренные меры, чтобы замедлить распространение коронавирусной инфекции.

Отмечается, что на Маршалловых Островах вакцинацию прошли 75% жителей. При этом с начала пандемии въезд на территорию островного государства был ограничен. Заболевших выявляли исключительно в карантинных изоляторах по прибытию на территорию Маршалловых Островов.