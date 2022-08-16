Брюссель, 16 августа, 2022, 06:44 — ИА Регнум. В общей сложности 120 кг наркотиков были обнаружены и изъяты таможенной службой в бельгийском порту Антверпен в ходе осмотра груза с импортными бананами, передал телеканал RTBF.

Бельгия

Груз предназначался для одной из компаний из Бельгии. Страна, из которой он прибыл, не называется. Правоохранительные органы проводят расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 августа на таможенном посту Догарун в северо-восточной иранской провинции Хорасан-Резави были изъяты 100 кг наркотиков. Их пытались ввести из Афганистана.