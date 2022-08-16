Благовещенск, , 06:43 — REGNUM Амурская область получает компенсацию ущерба, причинённого дорогам во время паводка, с большими задержками. Об этом заявил на совещании на тему предотвращения и ликвидации последствий ЧС губернатор региона Василий Орлов. Встреча проходила в Якутске с участием премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

Глава Амурской области Василий Орлов Kremlin.ru

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«Федеральные средства поступают с большой задержкой. В качестве примера. В 2021 году комиссией Федерального дорожного агентства определён ущерб от паводка в сумме 1,6 млрд рублей. По факту из федерального бюджета нам был предоставлен 1 млрд рублей, 1,6 млрд рублей мы направили из регионального бюджета. Этих средств недостаточно», — отметил губернатор Приамурья.

По его словам, за три года с 2019 по 2021 область недополучила 3,4 млрд рублей. Последствия наводнений на дорогах оценили в 5,1 млрд рублей, из федеральной казны были перечислены 1,7 млрд, из областного бюджета потрачены 1,9 млрд рублей.

«Причём эти 1,9 млрд мы сняли за счёт дорожного фонда с плановых работ по содержанию дорожной сети на территории всей области, что в целом отразилось на состоянии этой дорожной сети», — констатировал Василий Орлов.

Михаил Мишустин подчеркнул, что делается всё возможное по поиску источников финансирования восстановления дорог.

«Мы приняли беспрецедентное решение, Президент нас поддержал, вы помните, увеличили то, что могли, но возможности бюджета в настоящее время не такие широкие. Мы постараемся сделать всё возможное. Источники надо искать, с ними надо работать», — отметил премьер-министр РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморском крае на территориях, которые попадают под угрозу подтопления, необходимо отменить действие «дачной амнистии», также заявил Василий Орлов на совещании с участием премьер-министра России Михаила Мишустина.