Благовещенск, 16 августа 2022, 06:43 — REGNUM Амурская область получает компенсацию ущерба, причинённого дорогам во время паводка, с большими задержками. Об этом заявил на совещании на тему предотвращения и ликвидации последствий ЧС губернатор региона Василий Орлов. Встреча проходила в Якутске с участием премьер-министра РФ Михаила Мишустина.
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По его словам, за три года с 2019 по 2021 область недополучила 3,4 млрд рублей. Последствия наводнений на дорогах оценили в 5,1 млрд рублей, из федеральной казны были перечислены 1,7 млрд, из областного бюджета потрачены 1,9 млрд рублей.
Михаил Мишустин подчеркнул, что делается всё возможное по поиску источников финансирования восстановления дорог.
Как сообщало ИА REGNUM, в Приморском крае на территориях, которые попадают под угрозу подтопления, необходимо отменить действие «дачной амнистии», также заявил Василий Орлов на совещании с участием премьер-министра России Михаила Мишустина.