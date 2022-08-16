Москва, 16 августа, 2022, 06:38 — ИА Регнум. Восстановление российской экономики начнется летом 2023 года, но вряд ли оно будет быстрым. Такое заявление сделал 15 августа глава Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Михаил Сухов в интервью РИА Новости.

Дарья Антонова ИА REGNUM Экономика

«Если брать возврат к реальным стоимостным значениям 2021 года, то в 2023 году, начиная с лета», — уточнил Сухов.

При этом глава АКРА отметил, что быстрого роста в 2024 году ожидать не следует, в лучшем случае рост составит 1,5%. Это связано с действующими западными санкциями, а также с большой вероятностью сокращения потребления российской нефти на внешнем рынке в связи с возможным вводом эмбарго и с установлением потолка цен на нефть.

Сухов отметил, что масштабы волны сокращения потребления российской нефти на сегодняшний день не ясны, так как может измениться география экспорта. Кроме того, предприятиями сейчас используются запасы, накопленные ранее, а когда они будут исчерпаны, их нужно будет снова восполнять.

Также Сухов добавил, что делать сейчас прогноз о том, насколько быстро будет восстанавливаться экономика, очень сложно.