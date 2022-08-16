Токио, , 06:36 — REGNUM Министр обороны Японии Ясукадзу Хамада, назначенный на свой пост 10 августа, 16 августа провёл свои первые телефонные переговоры с министром обороны США Ллойдом Остином. Об этом сообщает агентство Kyodo.

ВМС США и Японии Navy.mil

По его информации, Хамада и Остин осудили военные учения Китая, проведённые НОАК в акватории Южно-Китайского моря вблизи Тайваня с масштабным задействованием ВВС, ВМС и ракетными стрельбами. Главы военных ведомств также договорились продолжить тесное японско-американское сотрудничество, направленное на противодействие любым региональным вызовам.

Напомним, Китай считает Тайвань неотъемлемой частью страны, тогда как островная администрация фактически независима и пользуется плотным покровительством США. Обстановка вокруг Тайваня резко обострилась из-за визита на остров спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. НОАК в ответ на это провела в шести зонах морской акватории вокруг Тайваня масштабные военные манёвры с ракетными стрельбами.

Как сообщало ИА REGNUM, Управление КНР по обеспечению безопасности на море объявило, что 16 августа Китай проведёт военные учения в нескольких участках акватории Южно-Китайского моря вблизи побережья провинции Гуандун.

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