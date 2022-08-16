Горно-Алтайск, , 06:27 — REGNUM На территории Республики Алтай возвращается масочный режим, но пока он носит рекомендательный характер. Решение принято 15 августа на заседании оперштаба, сообщает ТАСС.

Масочный режим Пресс-служба правительства Калужской области

По данным региональных властей, заболеваемость COVID-19 на минувшей неделе выросла на 20% — всего выявлено 468 новых случаев заражения коронавирусом. В связи с этим внесены изменения в распоряжение правительства о режиме повышенной готовности.

«Согласно документу, рекомендуется носить гигиенические маски в местах массового пребывания людей, в общественном транспорте, при посещении аптек, магазинов, автовокзалов, аэропортов», — цитирует портал сообщение пресс-службе главы региона.

Как сообщало ИА REGNUM, заболеваемость резко начала расти в начале августа. Суточный прирост заражений коронавирусом вырос в два-три раза.

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