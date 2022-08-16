Париж, , 06:20 — REGNUM Французские военнослужащие, которые находились на территории Мали в рамках выполнения антитеррористической операции «Бархан», покинули африканскую республику. Об этом 15 августа сообщил генштаб Франции.

Французские военные в Мали TM1972

Последние солдаты и офицеры покинули операционный штаб в городе Гао, передали его малийским вооруженным силам, а после отправились в Нигер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на севере Мали прошла демонстрация с призывом об ускорении вывода французских вооруженных сил. В акции приняло участие несколько десятков человек.

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