Париж, 16 августа, 2022, 06:20 — ИА Регнум. Французские военнослужащие, которые находились на территории Мали в рамках выполнения антитеррористической операции «Бархан», покинули африканскую республику. Об этом 15 августа сообщил генштаб Франции.

TM1972 Французские военные в Мали

Последние солдаты и офицеры покинули операционный штаб в городе Гао, передали его малийским вооруженным силам, а после отправились в Нигер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на севере Мали прошла демонстрация с призывом об ускорении вывода французских вооруженных сил. В акции приняло участие несколько десятков человек.