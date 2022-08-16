Тюмень, 16 августа, 2022, 06:14 — ИА Регнум. В Тюмени устанавливаются обстоятельства гибели мужчины, тело которого обнаружено в реке Тура. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Тюменской области.

Игорь Пивоваров Река Тура в Тюмени

Тело 52-летнего мужчины найдено 13 августа 2022 года в реке Тура у причала со стороны Масловского взвоза в Тюмени. Следов насильственной смерти не обнаружено, отмечают в СУ СКР по Тюменской области.

Проведён осмотр места обнаружения тела, опрашиваются очевидцы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

По данным тюменского центра ГИМС, на 10 августа 2022 года с начала купального сезона в регионе утонули 35 человек, из них семеро — дети.