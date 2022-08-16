Пекин, 16 августа, 2022, 06:13 — ИА Регнум. Семерых чиновников Тайваня внесли в список сторонников независимости острова власти Китая. Об этом 16 августа сообщило агентство «Синьхуа».

Nat КНР и Тайвань

Уточняется, что список был опубликован Канцелярией по работе с Тайванем ЦК Коммунистической партии Китая. Чиновники названы «несгибаемыми сепаратистами», выступающими за независимость Тайваня.

В перечень попал и представитель Тайваня в США Сяо Мэйцинь. Поясняется, что в отношении всех чиновников, попавших в список, будут введены санкционные меры правительством КНР.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что представитель материковой части КНР выразил решительное несогласие с визитом в китайский регион Тайвань некоторых американских политиков и членов Конгресса США.