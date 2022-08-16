Мелитополь, Украина, , 06:13 — REGNUM Мелитопольский государственный университет им. А. С. Макаренко не будет отмечать 1 сентября из-за угрозы безопасности со стороны Украины, заявил ректор вуза Андрей Чуйков.

Мелитополь Александр Полегенько © ИА REGNUM

«1 сентября мы, скорее всего, не будем отмечать как планировали. Связано это, прежде всего, с тем, что полноценно обеспечить все меры безопасности, которые необходимы для прифронтового региона, не представляется возможным», — приводит его слова ТАСС.

При этом Чуйков не исключил, что руководство вуза все же может рассмотреть возможность проведения торжественных мероприятий на 1 сентября, если получит помощь в обеспечении безопасности со стороны профильных ведомств. Он подчеркнул, что университет сделает все возможное, чтобы не подвергать жизни студентов опасности.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 августа Мелитопольский государственный университет им. А. С. Макаренко получил государственную аккредитацию в России. В состав вуза вошли четыре образовательных учреждения Запорожской области — Мелитопольский аграрный университет, Мелитопольский педагогический университет, Бердянский педагогический университет и Классический частный университет.

Читайте ранее в этом сюжете: Мелитопольский государственный университет получил российскую аккредитацию