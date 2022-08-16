Берёзовский, Свердловская область, 16 августа, 2022, 06:11 — ИА Регнум. В Свердловской области хирург одной из больниц Берёзовского отказался осматривать пожилого незрячего пациента с острой болью в животе. Об этом сообщил журналистам сын пострадавшего.

Фридрих Райман. Три хирурга. 1937

По данным Е1.ru, медик заявил, что мужчине надо к урологу. Однако его сын отвёз его в больницу в Екатеринбурге и там пациента прооперировали.

В больнице Берёзовского заявили журналистам, что официального обращения на имя главврача от граждан не было. Тем не менее там пообещали провести проверку.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее СМИ облетела новость о гибели 32-летнего мужчины. Житель Верхней Туры две недели пытался получить медицинскую помощь и в итоге скончался.