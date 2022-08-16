Пекин, 16 августа, 2022, 06:08 — ИА Регнум. Представитель материковой части Китая выразил решительное несогласие с визитом в китайский регион Тайвань некоторых американских политиков и членов Конгресса США, сообщает 15 августа агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Тайвань

Их визит на Тайвань является еще одним свидетельством нарушения обязательств США в отношении Тайваньского вопроса и актом саботажа против мира и стабильности через Тайваньский пролив, заявил представитель Управления по делам Тайваня при Госсовете КНР Ма Сяогуан. Такие противоправные действия серьезно нарушают принцип «одного Китая» и положения трех совместных китайско-американских коммюнике, добавил Ма.

Некоторые американцы не извлекли урока из серьезных последствий визита Нэнси Пелоси на Тайвань, а власти Тайваньской Демократической прогрессивной партии (ДПП) неоднократно привлекали внешние антикитайские силы для совершения провокаций, направленных на достижение «независимости Тайваня», отметил Ма.

Эти действия полностью разоблачили зловещие намерения Соединенных Штатов сдержать Китай с помощью Тайваня, а властей ДПП — добиваться «независимости», заручившись поддержкой США, добавил Ма. Власти ДПП понесут более суровое наказание, если они продолжат полагаться на внешние силы в стремлении добиться «независимости Тайваня», предупредил пресс-секретарь.