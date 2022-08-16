Благовещенск, , 06:04 — REGNUM Дорожные рабочие в Благовещенске нашли боеприпас. Его обнаружили при раскопке грунта, сообщили корреспонденту ИА REGNUM​ в пресс-службе управления Росгвардии по Приамурью.

Обнаруженный снаряд Пресс-служба УМВД по Оренбургской области

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На место обнаружения опасного предмета выехали сапёры. Боеприпас увезли и уничтожили. Находка оказалась снарядом противотанкового гранатомёта.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 августа боевую мину нашли в столице Камчатского края. Людей эвакуировали из расположенных рядом с находкой зданий.