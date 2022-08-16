Пекин, 16 августа 2022, 06:03 — REGNUM Тринадцать потомков переживших Нанкинскую резню были признаны Мемориальным залом жертв Нанкинской резни, устроенной японскими захватчиками, первыми «наследниками исторических воспоминаний о Нанкинской резне», сообщает 15 августа агентство Синьхуа.
По словам куратора мемориального зала Чжоу Фэна, потомкам, в том числе детям и внукам выживших в Нанкинской резне из 10 семей, были присвоены титулы, отмечая, что потомки выживших начинают передавать эстафету записанной исторической правды. С детства потомки узнавали все о Нанкинской резне из воспоминаний предыдущих поколений. По словам Чжоу, многие из них уже давно участвуют в соответствующей работе, например, в качестве добровольных помощников в мемориальном зале или сопровождают выживших на мероприятиях в Японии.
Одна из потомков, Чан Сяомэй, написала и опубликовала книги о своем отце, который в возрасте девяти лет стал свидетелем того, как шесть членов его семьи были убиты японскими войсками. На данный момент шесть человек, переживших Нанкинскую резню, скончались в 2022 году, и их смерть сократила общее число зарегистрированных выживших в Китае до 55 при среднем их возрасте 92 года.
Нанкинская резня началась тогда, когда японские войска захватили тогдашнюю китайскую столицу 13 декабря 1937 года. За шесть недель они убили около 300 000 китайских гражданских лиц и безоружных солдат в одном из самых варварских эпизодов Второй мировой войны. Китайское правительство сохранило свидетельства выживших, зафиксированные как в письменных документах, так и в видеозаписях. Эти записи о массовых убийствах были внесены ЮНЕСКО в Реестр Памяти мира в 2015 году. Ожидается, что в будущем все больше потомков выживших и погибших присоединятся к делу, чтобы пополнить записи исторической правдой, добавил Чжоу.