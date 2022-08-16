Пекин, 16 августа, 2022, 06:03 — ИА Регнум. Тринадцать потомков переживших Нанкинскую резню были признаны Мемориальным залом жертв Нанкинской резни, устроенной японскими захватчиками, первыми «наследниками исторических воспоминаний о Нанкинской резне», сообщает 15 августа агентство Синьхуа.

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По словам куратора мемориального зала Чжоу Фэна, потомкам, в том числе детям и внукам выживших в Нанкинской резне из 10 семей, были присвоены титулы, отмечая, что потомки выживших начинают передавать эстафету записанной исторической правды. С детства потомки узнавали всё о Нанкинской резне из воспоминаний предыдущих поколений. По словам Чжоу, многие из них уже давно участвуют в соответствующей работе, например, в качестве добровольных помощников в мемориальном зале или сопровождают выживших на мероприятиях в Японии.

Одна из потомков, Чан Сяомэй, написала и опубликовала книги о своем отце, который в возрасте девяти лет стал свидетелем того, как шесть членов его семьи были убиты японскими войсками. На данный момент шесть человек, переживших Нанкинскую резню, скончались в 2022 году, и их смерть сократила общее число зарегистрированных выживших в Китае до 55 при среднем их возрасте — 92 года.

«По мере того как выжившие становятся старше, их потомки станут главной силой в передаче соответствующих исторических воспоминаний», — сказал вице-председатель Ассоциации помощи жертвам в Нанкине во время агрессивной войны против Китая японских захватчиков Ван Вэйсин.

Нанкинская резня началась тогда, когда японские войска захватили тогдашнюю китайскую столицу — 13 декабря 1937 года. За шесть недель они убили около 300 000 китайских гражданских лиц и безоружных солдат в одном из самых варварских эпизодов Второй мировой войны. Китайское правительство сохранило свидетельства выживших, зафиксированные как в письменных документах, так и в видеозаписях. Эти записи о массовых убийствах были внесены ЮНЕСКО в Реестр Памяти мира в 2015 году. Ожидается, что в будущем всё больше потомков выживших и погибших присоединятся к делу, чтобы пополнить записи исторической правдой, добавил Чжоу.