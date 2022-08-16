Лос-Анджелес, США, , 05:58 — REGNUM Обвинение по уголовному делу о стрельбе на улице в 2021 году было предъявлено американскому рэперу А$АР Rocky (настоящее имя Раким Майерc) судом в Лос-Анджелесе. Об этом 16 августа сообщил телеканал CBS.

A$AP Rocky Скриншот YouTube

Как указал окружной прокурор, стрельба в общественном месте — это серьёзное нарушение, которое могло привести к трагедии и гибели невинных людей, совершенно непричастных к конфликту между рэпером и его другом.

«Мой офис провел тщательное изучение улик по этому делу и установил, что добавление обвинения в применении особого огнестрельного оружия стало оправданным», — отметил прокурор.

A$AP Rocky было предъявлено обвинение в двух случаях применения огнестрельного оружия в общественном месте в ходе одного и того же инцидента. При этом уточняется, что рэпер стрелял исключительно сам. Судебное заседание, в ходе которого планируется официальное выдвижение обвинений рэперу, запланировано на 17 августа.

По данным обвинения, стрельба произошла 6 ноября 2021 года в Лос-Анджелесе, стрельбе предшествовала ссора между A$AP Rocky и его знакомым.

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