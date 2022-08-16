Пекин, 16 августа, 2022, 05:58 — ИА Регнум. Китай выделил 200 млн юаней (около $30 млн) для оказания помощи в случае стихийных бедствий и на поддержку работ по ликвидации последствий засухи, сообщает 15 августа агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Чрезвычайные средства, выделенные Министерством финансов и Министерством водных ресурсов Китая, будут использованы для поддержки усилий по ликвидации последствий засухи в восьми провинциальных регионах страны, включая Хэбэй, Шаньси и Внутреннюю Монголию.

Еще 80 млн юаней было выделено на поддержку усилий по борьбе с наводнениями в провинции Ляонин на северо-востоке Китая.