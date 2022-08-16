Пекин, , 05:56 — REGNUM Китай усилит свои метеорологические службы для туризма во время пикового туристического сезона, сообщило в Китайское метеорологическое управление, передает 15 августа агентство Синьхуа.

Наводнение 28.mchs.gov.ru

Число туристов, посещающих природные горные и водные достопримечательности, резко возросло. Согласно циркуляру, выпущенному администрацией, стихийные бедствия могут быть частыми в таких местах во время сезона наводнений. Следует усилить системы мониторинга и раннего предупреждения о внезапных метеорологических катастрофах, говорится в циркуляре.

В циркуляре говорится, что необходимо повысить осведомленность туристов о предотвращении метеорологических катастроф, а также повысить уровень подготовки персонала природных достопримечательностей по предотвращению стихийных бедствий и оказанию чрезвычайной помощи.