Москва, 16 августа, 2022, 05:54 — ИА Регнум. Во вторник, 16 августа, в Москве будет переменная облачность, без осадков, температура воздуха +29… +31 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Парк Горького. Жара в Москве

В ночь на 17 августа в Москве также без осадков. Температура воздуха +16… +18 °C.

Ветер восточный, юго-восточный 4−9 м/с, ночью — 6−11 м/с. Атмосферное давление 753 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +27… +32 °C днём. Ночью — +13… +18 °C.

В среду, 17 августа, днём в столице ожидается +30… +32 °C, по области +27… +32 °C, переменная облачность, без осадков. Ночью в регионе ожидается +14… +19 °C, облачно с прояснениями, преимущественно без осадков.

Как сообщало ИА REGNUM, повышенный «оранжевый» уровень погодной опасности, объявленный в Москве из-за сильной жары, продлён до среды, 17 августа.