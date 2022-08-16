Нюрба, Якутия, , 05:54 — REGNUM В Нюрбинском районе Якутии возбудили уголовное дело о мошенничестве при строительстве инфраструктуры для водоотведения. Бюджету был причинён ущерб в 63 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 16 августа в пресс-службе управления МВД по региону.

Новые очистные сооружения не работают

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Работы выполняла подрядная организация, их общая стоимость по договору составляла более 280 млн рублей. Во время проверки выяснилось, что строительство канализации не осуществляется, а участок, где должны были возводить объект, завален строительным мусором.

«Объёмы выполненных работ по строительству объекта не соответствуют указанным в проектно-сметной документации. По предварительным данным, сумма причинённого бюджету ущерба составила около 63 миллионов рублей», — отметили в МВД республики.

Как сообщало ИА REGNUM, к трём годам с отбыванием в колонии общего режима суд приговорил бывшего главу Мирнинского района в Якутии за мошенничество. Будучи главой района, мужчина помог родственникам незаконно оформить квартиру, которая находилась в собственности муниципалитета.