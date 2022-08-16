Пекин, , 05:52 — REGNUM Представитель Тайваньского управления Центрального комитета Коммунистической партии Китая объявил о санкциях в отношении сторонников «независимости Тайваня», включенных в список материковой части Китая, сообщает 16 августа агентство Синьхуа.

КНР и Тайвань Иван Шилов © ИА REGNUM

В целях обеспечения мирного развития отношений между двумя сторонами пролива и непосредственных интересов людей по обе стороны пролива, а также решительного наказания несгибаемых элементов, выступающих за независимость Тайваня, решено, что Би-хим Сяо, Ку Ли-сю, Цай Чи-чан, Кер Чен-мин, Линь Фэй-фан, Чэнь Цзяу-хуа и Ван Тин-ю занесены в список несгибаемых сепаратистов «независимости Тайваня», и к ним применяются карательные меры, такие же как к Су Цзэн-чану, Ю Си-куну и Джозефу Ву, к которые уже попали в списки ранее.

Им и членам их семей запрещен въезд на материк и в специальные административные районы Гонконг и Макао. Аффилированным с ними учреждениям запрещено налаживать сотрудничество с соответствующими организациями и частными лицами на материке. Связанным с ними предприятиям, а также их спонсорам запрещено заниматься экономической деятельностью на материке. Также будут приняты другие карательные меры. По словам пресс-секретаря, они будут привлечены к пожизненной ответственности в соответствии с законом.

Санкции также введены в отношении президента «Тайваньского фонда демократии» и генерального секретаря «Фонда международного сотрудничества и развития». Им запрещен въезд на материк, а также в специальные административные районы Гонконг и Макао, сообщил пресс-секретарь. Ю Си-кун является председателем «Тайваньского фонда демократии», а Джозеф Ву — председателем «Фонда международного сотрудничества и развития».

Действия, направленные на «независимость Тайваня», представляют собой самое большое препятствие на пути воссоединения Китая и серьезную опасность для национального возрождения. В течение некоторого времени несколько несгибаемых сепаратистских элементов, исходя из своих собственных интересов, шли на все, чтобы вступить в сговор с внешними силами в провокациях, пропагандирующих «независимость Тайваня». Они намеренно спровоцировали конфронтацию по ту сторону Тайваньского пролива и безрассудно подорвали мир и стабильность в регионе. Их деятельность стала еще более вопиющей во время визита спикера американского Палаты представителей Нэнси Пелоси в тайваньский регион Китая, что еще больше разоблачает их упрямый характер в стремлении к «независимости Тайваня», сказал пресс-секретарь.

Материковый Китай никогда не потерпит каких-либо действий, направленных на раскол страны, никогда не позволит какой-либо внешней силе вмешиваться в его национальное воссоединение и не оставит места для сепаратистской деятельности, стремящейся к «независимости Тайваня» в любой форме, заявил пресс-секретарь.

Воссоединение Китая — это историческая тенденция и правильный путь, в то время как «независимость Тайваня» идет против течения истории, и это путь в никуда, сказал пресс-секретарь. Имена несгибаемых сепаратистов, объявленные сегодня, являются лишь частью списка, сказал пресс-секретарь.

«Мы серьезно предупреждаем несгибаемых сепаратистов «независимости Тайваня», чтобы они не шли дальше по ложному пути. Любой, кто намеренно бросает вызов закону, понесет суровое наказание. Никто не должен недооценивать нашу решимость, волю и способность защищать суверенитет и территориальную целостность Китая», — заявил пресс-секретарь.

Мы ожидаем, что тайваньские соотечественники полностью осознают, что несколько сепаратистов наносят ущерб Тайваню, и поймут, от чего зависят их собственные интересы и благополучие. Мы надеемся, что соотечественники на Тайване сознательно порвут с сепаратистами, решительно будут сопротивляться и выступать против действий, пропагандирующих «независимость Тайваня», и объединятся с соотечественниками на материке в продвижении мирного развития отношений через пролив и процесса национального воссоединения, сказал пресс-секретарь.