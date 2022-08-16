Москва, 16 августа, 2022, 05:50 — ИА Регнум. Сотрудники МЧС России обезвредили около 56 тыс. взрывоопасных предметов в Донбассе с марта 2022 года, сообщает пресс-служба ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

«С начала работ очищена территория на площади 438 га, обнаружено почти 56 тыс. взрывоопасных предметов», — рассказали в российском МЧС.

Отмечается, что спасатели также заняты разбором завалов на территориях, пострадавших в ходе боевых действий. Они изучили почти 184 тыс. квадратных метров завалов и вывезли около 185 тыс. кубометров строительного мусора. Также сотрудники ведомства развозят воду жителям Донбасса. С начала работы миссии они доставили около 41 тыс. тонн питьевой и 127,5 тыс. тонн технической воды. Кроме того, в Донбасс гуманитарные конвои МЧС России доставили около 4 тыс. тонн грузов.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 августа глава Национального центра управления обороной Российской Федерации Михаил Мизинцев на брифинге заявил, что более 518 тыс. взрывоопасных предметов разминировано в ДНР и ЛНР. Саперы проверили более 17,4 тыс. гектаров территории, 813 зданий, четыре моста и 146,46 километра дорог.