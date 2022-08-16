Вашингтон, 16 августа, 2022, 05:38 — ИА Регнум. Безоглядные действия Соединённых Штатов на фоне украинского кризиса ведут к непредсказуемой эскалации и повышению глобальных ядерных рисков. Об этом посольство России в Вашингтоне 15 августа заявляет в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Ядерный удар

посольство России в США «Сегодня США продолжают действовать без оглядки на безопасность и интересы других стран, что способствует росту ядерных рисков. Шаги США по дальнейшему втягиванию в гибридное противостояние с Россией в условиях украинского кризиса чреваты непредсказуемой эскалацией и прямым военным столкновением ядерных держав».

В заявлении подчёркивается, что на фоне целенаправленного курса Соединённых Штатов на демонтаж устоявшейся системы контроля над вооружениями и нераспространения, Россия «добросовестно выполняет свои обязательства как ядерное государство и прилагает все усилия для снижения ядерных рисков».

А обвинения США в том, что именно действия России якобы не соответствуют статусу ответственной ядерной державы, особенно странно слышать от страны, которая в 1945 году ради «демонстрации силы» уничтожила более 450 тысяч человек, «подвергнув мирных жителей Хиросимы и Нагасаки атомным бомбардировкам».

Как сообщало ИА REGNUM, научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков на круглом столе «Эхо Хиросимы и Нагасаки: правда и ложь вокруг очередной годовщины атомных бомбардировок США японских городов» заявил, что американские и британские военачальники ещё до Ялтинской конференции стали всерьёз задумываться о необходимости подготовки войны против СССР, пока тот ослаблен Второй мировой войной.