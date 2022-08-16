Усть-Донецкий район, Ростовская область, 16 августа 2022, 05:28 — REGNUM Площадь природного пожара возросла с 30 га до 124 га в Усть-Донецком районе Ростовской области. Об этом 16 августа сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Уточняется, что верховой огонь перешёл из лесного массива через минерализованные полосы шириной 10 метров на станицу Верхнекундрюченскую и повредил 32 строения. Из станицы были эвакуированы 65 человек, сейчас они размещены в хуторе Евсеевка. Пострадавших в результате пожара нет.
Для помощи в ликвидации пожара в регион направлен Ил-76 МЧС России, способный сбросить единовременно на очаг горения 42 тонны воды. С пожаром ведут борьбу более 300 человек, задействовано 90 единиц техники. В районе введён режим чрезвычайной ситуации.
Ранее ИА REGNUM сообщало о локализации крупного травяного пожара площадью 2 тыс. квадратных метров в Константиновском районе Ростовской области.
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