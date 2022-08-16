Усть-Донецкий район, Ростовская область, 16 августа, 2022, 05:28 — ИА Регнум. Площадь природного пожара возросла с 30 га до 124 га в Усть-Донецком районе Ростовской области. Об этом 16 августа сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

ГУ МЧС России по Ростовской области Огнеборцы тушат травяной пожар

Уточняется, что верховой огонь перешёл из лесного массива через минерализованные полосы шириной 10 метров на станицу Верхнекундрюченскую и повредил 32 строения. Из станицы были эвакуированы 65 человек, сейчас они размещены в хуторе Евсеевка. Пострадавших в результате пожара нет.

Для помощи в ликвидации пожара в регион направлен Ил-76 МЧС России, способный сбросить единовременно на очаг горения 42 тонны воды. С пожаром ведут борьбу более 300 человек, задействовано 90 единиц техники. В районе введён режим чрезвычайной ситуации.

Ранее ИА REGNUM сообщало о локализации крупного травяного пожара площадью 2 тыс. квадратных метров в Константиновском районе Ростовской области.