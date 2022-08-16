16 августа 2022 | Время чтения 6 мин

Анастасия Степанова, , 09:11 — REGNUM Только «Яндекс» опроверг слухи о релокации сотрудников в Израиль, как снова заговорили об упаковке чемоданов — на этот раз о «переезде» одного из активов за пределы России. Поговаривают, что буквально в сентябре 2022 года разработка технологий для развития беспилотного такси и роботов-доставщиков может «переехать» из России в Израиль, так полюбившийся беглым бывшим топ-менеджерам «Яндекса». Подробности — в материале ИА REGNUM.

Заграница нам поможет! Цитата из к/ф «12 стульев». Реж. Марк Захаров. 1976. СССР

О том, что разработку технологий для развития беспилотного такси и роботов-доставщиков могут увести из России в Израиль, ранее сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на источники в профильном подразделении компании. Сам же IT-спрут хранит молчание на этот счёт, хотя ранее, при появлении схожих слухов о письме премьеру Израиля Нафтали Беннету и трем израильским министрам, компания выступила с опровержением. Единственное, что было сказано в комментариях ТАСС, — это то, что исходный код и технологии разработки беспилотных автомобилей останутся в России. Это пока? Также в комментарии уточнялось, что компания, уже работающая с беспилотными автомобилями в Израиле, рассматривает новые рынки. К примеру, Сербию.

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«Яндекс» продолжает зарабатывать миллиарды на российских клиентах, но при этом через плечо будто оглядывается на заграницу, как бы вопрошая: «я всё правильно делаю?»

То поисковик группы «заявит», что большая часть Херсонской области оккупирована российскими войсками, то причислит Луганскую и Донецкую области к Украине, то по собственному разумению блочит важные новости, а то и берёт на работу откровенных русофобов. В общем, снова пытается усидеть на двух стульях, которые между тем разъезжаются, делая позицию неудобной. Хотя не удивлюсь, что после подобного поведения в тех же США «Яндексу» вернут лицензию на тестирование автомобилей-беспилотников.

Офис Яндекс в Москве (сс) WikiFido

Беспилотные технологии перенесут из России?

Казалось бы, частная инициатива — это частное дело компании? Вот только есть одно «но». Признанный системообразующим для России «Яндекс» — участник нескольких государственных проектов. Например, осенью 2021 года компания и «Почта России» публично заявили о совместном проекте по доставке посылок с помощью роботов-доставщиков.

Помимо этого, ещё в марте 2021 года был утверждён комплекс мероприятий по вводу в эксплуатацию беспилотных автомобилей без инженера-испытателя в салоне (проект поэтапный). В том же году разрешили тестировать этот формат на дорогах общего пользования. Тогда же, в 2021 году, стало известно, что «Яндекс» станет единственным участником эксперимента по перевозке пассажиров в беспилотных такси. В соответствующем проекте постановления «Об установлении экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций и утверждении программы экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций по эксплуатации высокоавтоматизированных транспортных средств» субъектом экспериментального правового режима указано было ООО «Яндекс. Испытания» из дивизиона «Яндекса». Экспериментальный режим предполагалось установить в ряде зон эксплуатации в Москве, в Иннополисе (Татария), а также на федеральной территории «Сириус» в Сочи.

ООО «Яндекс. Испытания» было зарегистрировано в ЕГРЮЛ в октябре 2017 года. Среднесписочная численность персонала на 2022 год — почти 500 человек. Владелец компании с 2020 года — ООО «Яндекс беспилотные технологии», принадлежащее двум нидерландским офшорам — частной компании с ограниченной ответственностью «Яндекс Селф Драйвинг Б. В» и частной компании с ограниченной ответственностью «Яндекс Селф Драйвинг Холди Б. В.». Именно Нидерланды для прописки выбрал и головной Yandex, бенефициаром которого является олигарх Аркадий Волож, обзаведшийся паспортом Мальты в обмен на инвестиции.

Беспилотное такси от «Яндекса» Дарья Антонова © ИА REGNUM

По данным базы «Контур. Фокус», ООО «Яндекс. Испытания» по итогам 2021 года указало выручку в размере 868,6 млн рублей (прирост на 45%) и чистую прибыль — 15,1 млн рублей (два предыдущих года фиксировался чистый убыток). ООО «Яндекс беспилотные технологии», учрежденное в 2020 году, за 2021 год получило чистый убыток в размере 3,1 млрд рублей.

Вышеперечисленное — это далеко не все программы с господдержкой, где отметился «Яндекс».

Буквально месяц назад (в июле 2022 года) Минтранс России сообщил, что федеральная трасса М-11 «Нева» получает экспериментальный правовой статус для беспилотного грузового автотранспорта.

Беспилотный логистический коридор на трассе М-11 запустят к 2024 году. А к 2030 году правительство РФ поставило задачу сделать беспилотными 19,5 тысячи километров российских дорог общего пользования. Все нюансы планируется отработать на проекте трассы М-11, наработки лягут в основу будущих транспортно-логистических коридоров.

Федеральная трасса Москва — Санкт-Петербург (М-11) Виктория Бабаева © ИА REGNUM

Среди первых участников проекта по М-11 в августе 2022 года называлась и компания «Ян­декс. Ис­пы­тания».

«Ян­декс. Ис­пы­тания»: о скандалах

При этом у «Яндекс. Испытаний» не обходится без скандалов.

Ещё в 2021 году ИА REGNUM сообщало о нарушении ООО трудового законодательства в отношении водителей-испытателей беспилотных технологий — Скандал на скандале — «Яндекс» нарушает трудовое законодательство

Напомним, в 2020 году водители-испытатели Павел Волков и Сергей Бондаренко создали первичную профсоюзную организацию, вступив в межрегиональный профсоюз «Новопроф». Испытатели требовали оценить условия их труда, обеспечить безопасность, ведь речь о новых технологиях, малоизученном оборудовании. Вопросы возникли у профсоюза и к содержанию трудового договора. К примеру, работникам вменялись дополнительные обязанности, которые с функциями водителя не совместимы.

Если обратиться к базе «Контур. Фокус», то можно увидеть, что ООО «Яндекс. Испытания» выступало ответчиком по 17 делам в судах общей юрисдикции. Все они касались трудовых взаимоотношений, в том числе речь шла о взыскании невыплаченной заработной платы, других выплат (и компенсации за задержку их выплаты). Так, в июле 2021 года Лефортовский районный суд по иску водителя-испытателя Игоря Т. взыскал с ООО «Яндекс. Испытания» компенсацию морального вреда. Находящегося на больничном водителя-испытателя попытались вызвать в рабочую командировку, а когда он не смог, применили дисциплинарное взыскание, которое суд и отменил.

Беспилотное такси от «Яндекса» Дарья Антонова © ИА REGNUM

Отношение «Яндекса» к своим сотрудникам давно известно. Различные юрлица компании не раз становились объектами проверок трудовых инспекций. ООО «Яндекс. Испытания» за 2020–2021 годы проверяли четыре раза: дважды объявляли предостережения и дважды проверяли внепланово (после жалоб сотрудников). Оба раза были выявлены нарушения. Они касались организации проведения специальной оценки условий труда, то есть того, на что жаловались водители-испытатели.