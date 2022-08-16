Якутск, 16 августа 2022, 05:24 — REGNUM На возведение и оснащение оборудованием онкологического центра в Якутске не хватает средств. Об этом заявил глава Якутии Айсен Николаев на встрече с председателем правительства России Михаилом Мишустиным, сообщили в пресс-службе кабмина.
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Готовность объекта он оценил в 77% и напомнил, что сдача онкоцентра в эксплуатацию запланирована на 2023 год.
Он обратился к Михаилу Мишустину с просьбой устранить нехватку финансирования. Премьер-министр России распорядился подготовить документы, подтверждающие дефицит.
Как сообщало ИА REGNUM, 15 августа председатель правительства России находился с визитом в Якутске. Он провёл там совещание на тему ликвидации последствий ЧС и посетил технопарк в Якутске.