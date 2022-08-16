Якутск, , 05:24 — REGNUM На возведение и оснащение оборудованием онкологического центра в Якутске не хватает средств. Об этом заявил глава Якутии Айсен Николаев на встрече с председателем правительства России Михаилом Мишустиным, сообщили в пресс-службе кабмина.

Строительство онкоцентра в Рязани Www.ryazangov.ru

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Готовность объекта он оценил в 77% и напомнил, что сдача онкоцентра в эксплуатацию запланирована на 2023 год.

«Но, к сожалению, из-за объективных процессов, из-за повышения в том числе требований к таким объектам, из-за роста цен на оборудование, которое за последние четыре года произошло, у нас получается определённое удорожание и всего объекта — порядка 2,8 млрд рублей», — сказал Айсен Николаев.

Он обратился к Михаилу Мишустину с просьбой устранить нехватку финансирования. Премьер-министр России распорядился подготовить документы, подтверждающие дефицит.

«Надеюсь, что у вас все подтверждения, экспертизы будут до конца года. Рассмотрим, попробуем помочь», — сказал Мишустин.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 августа председатель правительства России находился с визитом в Якутске. Он провёл там совещание на тему ликвидации последствий ЧС и посетил технопарк в Якутске.