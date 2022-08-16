Гамбург, Германия, , 05:16 — REGNUM Прокуратура немецкого Гамбурга отклонила иск о неисполнении расследования в отношении канцлера ФРГ Олафа Шольца и бургомистра Петера Ченчера в рамках так называемого дела Cum-Ex о возможных связях членов Социал-демократической парти Германии с мошенниками. Об этом сообщает газета Tagesspiegel.

Германия Иван Шилов (c) ИА REGNUM

Сообщается, что уведомление о решении прокуратуры поступило 10 августа. Она отклонила поданное еще в феврале заявление с обвинениями в адрес Шольца и Ченчера «в пособничестве и подстрекательстве к уклонению от уплаты налогов». Доводы, указанные в иске, прокуратура сочла необоснованными.

Таким образом, прокуратура Гамбурга не смогла найти ни одного доказательства в пользу того, что вышеупомянутые политики могут быть причастны к уклонению от уплаты налогов. По мнению ведомства, одних подозрений недостаточно, чтобы начать соответствующее расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 февраля власти Швейцарии выслали немецкого юриста на территорию ФРГ в связи с подозрениями к причастности к крупной схеме финансового мошенничества Cum-Ex. Эта налоговая афера обошлась бюджету Германии в 55 млрд евро.

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