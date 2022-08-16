Москва, 16 августа, 2022, 05:04 — ИА Регнум. Две радиолокационные станции (РЛС) предупреждения о ракетном ударе «Воронеж» планируется построить в России. Об этом 15 августа рассказал журналистам генеральный конструктор системы предупреждения о ракетном нападении Сергей Боев в рамках международного военно-технического форума «Армия-2022».

mil.ru РЛС системы предупреждения о ракетном нападении

«Идет строительство на юге, идет строительство на севере. Одновременно с этим идёт разработка двух новых направлений с установкой радиолокационных средств и комплексов — это Дальний Восток и северо-запад», — уточнил Боев.

Напомним, мероприятия форума «Армия-2022» состоятся в период с 15 по 21 августа на объектах подмосковного парка «Патриот», на полигоне Алабино, аэродроме Кубинка, во всех военных округах и на Северном флоте, а также более чем в 30 субъектах России.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что холдинг «Росэлектроника» на форуме «Армия-2022» представляет более 250 разработок, среди которых новинки, предназначенные для работы в условиях Крайнего Севера и Арктики.