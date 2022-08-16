Штат Пенсильвания, США, 16 августа, 2022, 05:03 — ИА Регнум. Власти США предъявили официальные обвинения жителю Пенсильвании, призывавшему к расправе над агентами ФБР после проведения обыска в поместье экс-президента страны Дональда Трампа. Это следует из материалов, которые 15 августа поступили в базу суда Западного округа штата Пенсильвания.

André Gustavo Stumpf ФБР

В документе говорится о том, что после проведения обыска в поместье Трампа 46-летний Адам Байес публиковал в социальных сетях угрозы в адрес правоохранительных органов, утверждая, что все, «кто работают на ФБР, заслуживают смерти». Отмечается, что Байес обещал зарезать тех представителей федеральных органов, которые предпримут попытку его задержать.

По информации СМИ, задержанному 15 августа Байесу грозит тюремное заключение сроком до шести лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в США спецслужбы фиксируют рост поступающих угроз в адрес правоохранителей на фоне проведения обысков в резиденции экс-президента страны Дональда Трампа.

Читайте также: Трамп заявил, что ФБР выкрало у него три паспорта