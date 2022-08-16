Благовещенск, , 05:00 — REGNUM В Приморском крае на территориях, которые попадают под угрозу подтопления, необходимо отменить действие «дачной амнистии». Об этом заявил на совещании с участием премьер-министра России Михаила Мишустина губернатор Амурской области Василий Орлов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приамурья.

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Мероприятие проходило в Якутске, его темой было предупреждение и ликвидация последствий природных ЧС. В том числе на встрече обсуждали помощь людям, пострадавшим от паводка и действия властей по предупреждению наводнений. Василий Орлов в своём выступление подчеркнул, что укрепление берегов на территориях, подверженных подтоплениям, помогает не всегда.

«Предлагаем разработать федеральную программу по отселению из зон затопления, в том числе с использованием механизмов льготного дальневосточного ипотечного кредитования. Необходима также отмена «дачной амнистии» для ИЖС в зонах затопления, так как она допускает бесконтрольное строительство и регистрацию прав собственности на дома в тех зонах, которые регулярно страдают от паводков», — отметил Василий Орлов.

Михаил Мишустин обещал рассмотреть его инициативу.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 августа Михаил Мишустин находился с визитом в Якутске. Он посетил IT-парк республики и провёл совещание на тему ЧС.