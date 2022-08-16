Благовещенск, , 04:47 — REGNUM Клещевой энцефалит стал причиной смерти человека в Амурской области. Мужчина не был привит, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.

Энцефалитный клещ Richard Bartz

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Всего за прошедшую неделю в больницы с укусами клещей обратились 15 амурчан, шесть из них — дети. Для жителей региона приготовлены 3409 доз иммуноглобулина.

В случае укуса клеща в Роспотребнадзоре рекомендуют не снимать его самостоятельно, а обращаться в ближайший травмпункт.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле после укуса клеща скончался житель Свердловской области. Он не был привит и поздно обратился за медицинской помощью.