Вашингтон, , 04:43 — REGNUM Мужчина, подозреваемый в публикации угроз в адрес сотрудников Федерального бюро расследований (ФБР) после обысков в поместье экс-президента США Дональда Трампа, был арестован правоохранительными органами. Об этом свидетельствуют опубликованные 15 августа документы судебного заседания по данному делу.

Суд США bykst

Уточняется, что мужчине 46-ти лет, уроженцу штата Пенсильвания, были предъявлены обвинения в публикации угроз расправы в адрес агентов ФБР. В частности, указывается, что угрозы публиковались в течение последнего месяца в аккаунте социальной сети, популярной среди сторонников правых взглядов.

В качестве примера приводится публикация, в которой обвиняемый заявляет, что его цель — «перебить как можно больше федералов, прежде, чем погибнуть самому». Какое наказание ожидает обвиняемого в случае, если его вина будет доказана, не уточняется.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что согласно заявлению ФБР, угрозы в адрес сотрудников ведомства участились после обысков в имении Трампа. В результате скандального мероприятия сотрудники ФБР обнаружили и изъяли несколько папок с секретными документами.

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