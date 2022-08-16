Токио, , 04:42 — REGNUM Власти Японии призвали жителей префектуры Хоккайдо эвакуироваться из-за мощных ливней в регионе, передает телеканал NHK.

Япония Иван Шилов © ИА REGNUM

По его данным, под рекомендацию об эвакуации попали около 10 тыс. жителей северной части этого региона. Синоптики утверждают, что ливни могут привести к подтоплениям и сходу оползней, что может привести к жертвам. Уже в Хоккайдо зафиксированы рекордные показатели по выпадению осадков. Лишь за прошедшие 12 часов в регионе выпали не менее 162 мм осадков. Ожидается, что мощные дожди продлятся до вечера 16 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 августа тайфун «Меари» приблизился к японскому Токио. Из-за этого в стране отменили движение паромов в префектурах Тиба, Канагава и Ибараки. Также авиакомпании отменили не менее 200 рейсов.

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