Владивосток, , 04:37 — REGNUM Отель Vladivostok Grand Hotel and SPA, ранее называвшийся Hyatt, будет принимать гостей Восточного экономического форума-2022 в тестовом режиме. Пока он откроется только на время проведения ВЭФ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 15 августа в пресс-службе правительства Приморского края.

Hyatt. Владивосток Pa-stroy.ru

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В гранд-отеле 220 номеров, из них заселят пока только 74 — те, которые уже укомплектованы и готовы к приёму гостей. Во время проведения ВЭФ в отеле также будут работать два ресторана. В тестовом режиме отель запускают потому, что полная настройка его работы и функционирования сервисных служб требует времени.

«Это отель высокого уровня, думаю, что он будет востребован. Отель расположен в хорошем месте, рядом с набережной. На территории есть сад, есть возможность прогуляться по центру города. Уверен, что это будет один из лучших отелей нашего города и Приморского края», — отметил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший отель Hyatt во Владивостоке должны были достроить ещё в 2012 году. В феврале 2021 года его передали под управления японской компании «Окура».