Вашингтон, 16 августа, 2022, 04:14 — ИА Регнум. Механизм для разблокировки активов Центробанка Афганистана ищет правительство США, но в ближайшее время этого не произойдёт. Такое заявление сделал 15 августа официальный представитель госдепа Нед Прайс в ходе брифинга.

U.S. Embassy and Consulates in Russia Нед Прайс

Прайс пояснил, что рассматриваются механизмы, которые можно будет задействовать таким образом. чтобы $3,5 млрд активов поступили к народу Афганистана, но не могли быть при этом перенаправлены каким-либо террористическим группам. При этом, по словам Прайса, у властей США пока нет уверенности в том, что активами после разморозки будут управлять ответственно.

«Мы не предполагаем рекапитализацию афганского центрального банка в ближайшем будущем. Мы привлекали и продолжаем в течение многих месяцев взаимодействовать с афганскими технократами, с центральным банком по мерам по повышению экономической макроэкономической стабильности страны», — добавил представитель Госдепа США.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что экс-президент США Дональд Трамп назвал вывод американских войск из Афганистана катастрофой и унижением для Вашингтона.