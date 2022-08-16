Вашингтон, 16 августа, 2022, 04:02 — ИА Регнум. Суд в США частично удовлетворил требование американского олигарха Илона Маска о передаче данных от сотрудников Twitter о работе социальной сети. Об этом сообщает портал Business Insider со ссылкой на осведомленные источники.

Daniel Oberhaus Илон Маск

Сообщается, что Маск тайно подал ходатайство в суд неделей ранее. Уже 15 августа судья частично удовлетворила ходатайство и обязала руководство соцсети передать данные, которые находились в ведении экс-управляющего по вопросам потребительского рынка Кейвона Бейкпура. Теперь Twitter необходимо собрать все данные, изучить и предоставить их Маску.

Отмечается, что Маск хотел получить документы не только этого сотрудника, но и других работников среди менеджмента компании. По мнению источников портала, Бейкпур мог располагать данными о деятельности ботов в соцсети. Портал отмечает, что адвокаты Маска уже подали новое ходатайство с требованием предоставить новые данные.