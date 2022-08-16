Рига, 16 августа, 2022, 03:50 — ИА Регнум. В некоторых регионах Латвии из-за ожидающейся в ближайшие дни аномальной жары объявлен наивысший красный уровень опасности. Об этом со ссылкой на Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии 15 августа сообщает портал Delfi.

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По его данным, во вторник, 16 августа, в западных и центральных районах Латвии температура воздуха достигнет +33 °C. Красный уровень опасности объявлен на период с 11:00 (время совпадает с московским) 16 августа до 21:00 17 августа. Жителей Латвии предупреждают о возможных проблемах со здоровьем из-за сильной жары, призывают избегать длительного пребывания под прямыми солнечными лучами и увеличить потребление жидкости.

По данным метеорологов, 15 августа по всей территории страны были зафиксированы дневные температурные рекорды, с максимумом, достигшим +32,1 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, После 17 августа в Италию начнёт возвращаться жара, когда температура воздуха на юге страны поднимется до +38… +40 °C.