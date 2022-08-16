Москва, 16 августа, 2022, 03:48 — ИА Регнум. Нет оснований говорить о том, что гибридный штамм коронавируса SARS-CoV-2 «Дельтакрон» представляет серьезную опасность, заявил главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«Сказать что-то о «Дельтакроне» такое, что он очень опасен, — сейчас у нас нет таких оснований. Но, конечно, за ним нужно наблюдать. Рекомбинанты всегда могут отличаться особыми свойствами и могут быть и опасными, но мы сейчас не видим этого для «Дельтакрона», — цитирует его ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Роспотребнадзор заявил, что гибридный штамм «Дельтакрон» не оказывает значимого влияния на эпидемиологическую обстановку в России по коронавирусной инфекции. По состоянию на 11 августа всего в стране выявили пятерых пациентов с этой разновидностью вируса. Из них четверо находятся в Санкт-Петербурге, а один — в Москве. Все они перенесли COVID-19 в легкой форме без осложнений.