Вашингтон, 16 августа, 2022, 03:46 — ИА Регнум. Самым унизительным и постыдным событием в истории США назвал вывод войск из Афганистана экс американский лидер Дональд Трамп. Об этом сказано в заявлении Трампа, опубликованном 15 августа его пресс-службой.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Катастрофа, случившаяся ровно год назад в Афганистане, стала самым постыдным, некомпетентным и унизительным событием в истории США. Не сам факт того, что мы ушли, — ведь я был именно тем, кто сократил число наших солдат в стране до двух тысяч, готовясь их вывести, — но то, как мы ушли», — отметил Трамп.

Экс-президент США напомнил, что во время вывода войск США из Афганистана в августе 2021 года погибли 13 американских военнослужащих, а талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) было оставлено «лучшее в мире оружие» на сумму 85 млрд долларов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент США Джозеф Байден отказался снять арест с активов центрального банка Афганистана и заморозил переговоры по данному вопросу.