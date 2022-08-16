Ростов-на-Дону, , 03:27 — REGNUM Арбитраж Ростовской области 26 сентября 2022 года планирует рассмотреть финансовый иск к компании из дивизиона холдинга «Вертолёты России» — ПАО «Ростовский вертолетный производственный комплекс «Роствертол» имени Б. Н. Слюсаря». Долг требуют взыскать в иностранной валюте, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на базу арбитража.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

В начале августа 2022 года ОАО «Арзамасское НПП Темп-Авиа» потребовало с «Роствертола» взыскания «66 683,18 доллара США задолженности и процентов за пользование чужими денежными средствами, а так же процентов за пользование чужими денежными средствами по день фактической оплаты задолженности».

Дело принял судья Меленчук. Прочие детали спора пока не сообщались.

Компания «Роствертол» также выступает ответчиком по иску ПАО «Челябинский трубопрокатный завод», которое требует с ответчика более 128 млн рублей. Дело начнут разбирать 25 августа 2022 года.