Хельсинки, , 03:24 — REGNUM Требование президента Украины Владимира Зеленского к странам ЕС перестать выдавать визы гражданам России может вызвать раскол в Евросоюзе, написал в своем микроблоге бывший министр иностранных дел Финляндии Эркки Туомиоя.

Зеленский Александр Горбаруков (с) ИА REGNUM

Экс-глава МИД полагает, что такой исход будет выгоден российским властям. Туомиоя также выразил поддержку канцлеру Германии Олафу Шольцу, который призвал не оказывать в выдаче виз.

Бывший финский министр отметил, что считает политику Германии более оправданной, чем заявления эстонского руководства, предложившего прекратить выдавать российским гражданам туристические визы.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 июля глава консульского отдела министерства иностранных дел Финляндии Юсси Таннер призвал перестать оформлять визы для граждан России или аннулировать все ранее выданные визы.

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