Берлин, , 03:20 — REGNUM Энергетический кризис в Европе можно было спрогнозировать еще в 2021 году, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в эфире телеканала N-tv.

Газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

«То, что проблема есть, становилось все более очевидным в прошлом году из-за того, что газохранилища, принадлежащие российским компаниям, не были заполнены», — заявил он.

Шольц добавил, что, заняв пост канцлера, первым делом начал выяснять, как получить больше газа из России. По его словам, он начал направлять инвестиции в строительство инфраструктуры для сжиженного природного газа. При этом Шольц считает, что необходимо развивать и альтернативные источники энергии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре заявил, что Осло дает Берлину максимально возможный объем газа. В связи с этим он считает, что Норвегия не может увеличить объем поставок голубого топлива в Германию.