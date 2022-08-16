Красноярск, , 03:18 — REGNUM Во вторник, 16 августа, в Красноярске облачно с прояснениями, небольшой дождь, температура воздуха +13… +15 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Юг Красноярского края. Август 2 Андрей Никитин © ИА REGNUM

В 7:00 на Театральной площади было +11 °C.

Ночью с 16 на 17 августа ожидается до +9… +11 °C, облачно, временами небольшой дождь.

Скорость западного ветра 6−11 м/с. Давление — 732 мм рт. ст.

В среду, 17 августа, в Красноярске до +11… +13 °C, облачно, небольшой дождь. Ночью — до +8… +11 °C, без осадков.

В четверг, 18 августа, в Красноярске ожидается до +15… +16 °C днём и до +8… +11 °C ночью. Облачно, небольшой дождь.

По данным Среднесибирского УГМС, 16 августа на юге Таймырского муниципального района (МР) местами ожидается сильный северный ветер на порывах до 15−18 м/с. В Хакасии и Туве местами порывы северо-западного, юго-западного ветра до 15−18 м/с, местами грозы.

В южных районах Красноярского края, в Хакасии и в Туве местами ожидается высокая пожарная опасность IV класса.

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